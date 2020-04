Parlem català du 02 avril 2020

Bon dia bona gent

J’ai toujours pensé que mon voisin était chanceux ! Il possède un appartement, més o menys semblable au mien à une exception près : il a un accès au toit et il s’en sert (amb tota la raó) de terrasse ! Je pourrais me dire que no he tingut sort, que moi aussi j’aurai pu tomber sur un pis comme le sien, mais je sais comment relativiser. El meu veí m’a confié qu’il aurait aimé que son appartement soit, comme le mien, exposé plein sud. Chacun a de quoi envier l’autre !

Comme on dit « L’ase d’en Mora, de tot s’enamora »

Littéralement, ce proverbe peut se traduire par « l’âne de Mora tombe amoureux de tout ». C’est une phrase que l’on peut dire à quelqu’un qui pense que tothom est meilleur que lui ou bien qui ne cesse de répéter que els altres possèdent plus et de meilleure qualité.

C’est un réflexe qui est bien tenace et qui, malauradament, peut provoquer des comportements bien peu conviviaux, no us faré un dibuix ! A nous de trouver des moyens de canaliser ces énergies négatives. Avec mon voisin, per exemple, nous avons opté pour la solution « apéritive » (quand nous ne sommes pas en confinement ben segur).

En français nous avons le proverbe bien connu « l’herbe est toujours plus verte ailleurs » ou la variante « l’herbe est plus verte dans le pré du voisin ».