Parlem català du 03 avril 2020

Bon dia bona gent

En tant qu’ermite moderne (et temporaire), j’ai eu el plaer, ces derniers jours, de dedicar-me a la cuina. Un art aussi agréable qu’utile, du moins quand on sait cuisiner. J’ai bien essayé les tutos sur internet, les leçons a la televisió et même un vieux manuscrit de gastronomia medieval mais rien n’y fait, je ne suis pas très doué ! Això és segur, on ne me trouvera pas dans un de ces télé-crochets pour chefs amateurs. Il y a bien quelque chose que je réussis, ce sont les yaourts maison, mais bon això és bufar i fer ampolles.

Littéralement cette expression, très répandue au sud des Albères, peut se traduire par « souffler et faire des bouteilles » et qualifie une action de très facilement réalisable o que s’efectua de manera molt rapida.

Peler une clémentine ? Bufar i fer ampolles ! Remplir son attestation de sortie ? També ! Llegir le journal des sorties spécial confinement ? Encara més !

L’origine de l’expression reste, pour moi, un peu flou car el treball de souffleur de verre me paraît, justement, bien compliqué !

En français, on dit d’une action facile à exécuter que c’est « un jeu d’enfant ». Un joc que les bambins feront « les doigts dans le nez ».