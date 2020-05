Parlem Català du 04 mai 2020

Bon dia bona gent

Un jour, je devais accompagner un ami qui avait un rendez-vous bastant important. Vu qu’il n’avait pas de moyen de transport, j’étais de corvée de taxi. Cosa que no me molesta pas, en temps normal, mais ce jour là le destin m’avait réservé bien des obstacles.

Tout d’abord une petite fuite, al moment de partir, que je ne pouvais en aucun cas laisser s’étendre. Un oubli de clés, entraînant de facto un aller-retour jusqu’à mon appartement situat al quart pis. Un problème avec la batterie del meu cotxe m’obligeant à demander al meu veí de me dépanner et enfin des feux rouges, jetés sur moi comme una maledicció.

Finalment, je suis arrivé un peu en retard et mon ami, résigné, m’a lancé « ets més lent que el cavall del dolent ».

Littéralement, cette expression, ben divertida, se traduit par « tu es plus lent que le cheval du méchant » et signifie que quelqu’un est d’une lenteur extrême. Elle nous vient de certains films, o obres de ficció, où l’antagoniste caricaturé n’arrive jamais à ces fins tant il est inefficace. Ce dernier possède souvent un cavall quelque peu fatigué et plutôt lent.

En français, nous entendons souvent l’expression « traîner la patte ».