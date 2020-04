Parlem Català du 06 avril 2020

Bon dia bona gent

Le mois dernier, en passant dans la rue, j’ai assisté à un contrôle de policia. L’équipe, formada par deux agents, avait arrêté un conductor qui téléphonait au volant. Absolument tothom sap, és clar, qu’il est totalement prohibit d’utiliser son téléphone en conduisant, mais cela n’a pas découragé notre contrevenant qui, amb molta cara, a commencé à énumérer une liste de prétextes qui auraient eu pour but de justificar son comportement. Vous imaginez bien, la manœuvre n’a pas fonctionné et a même eu pour conséquence d’énerver un peu plus les agents… dommage.

Sabeu parfois no cal cercar cinc peus al gat.

Littéralement, cette expression peut se traduire par « il ne faut pas chercher cinq pattes au chat » et elle signifie que l’on est en train de chercher, à tort, des explications ou des raisons absurdes, hors sujet ou fausses à une action ou des propos déterminés.

En catalan, podreu trobar des variantes à cette phrase, comme « buscar tres peus al gat » au lieu de cinq o encara « buscar cinc peus al xai » ici on remplace le chat par un agneau.

En français nous n’utilisons pas le lexique zoologique pour faire comprendre à quelqu’un qu’il se perd dans des explications alambiquées, vous connaissez segurament l’expression « chercher midi à 14h ».