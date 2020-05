Parlem Català du 06 mai 2020

Bon dia bona gent

Les petits enfants n’ont pas pour habitude d’ocultar leurs émotions. Quand ils sont joyeux, ils sourient ; quand ils sont tristos, ils pleurent ; quan tenen por, ils se cachent et quand ils sont contrariés, ils ont tout un panel d’outils pour le faire savoir. Dans ces moments, on peut souvent entendre « quina mala llet».

Tenir (o estar) de mala llet est une expression très colloquiale qui s’emploie també dans l’aire linguistique castillane (même si elle prend un altre sentit en Amérique Latine). Elle pourrait se traduire par « avoir du mauvais lait » ou bien « être de mauvais lait ». L’humeur de la personne concernée est alors comparada à du lait qui aurait tourné, il serait donc aigre, de mauvaise humeur i atacant fàcilment i gratuïtament.

Il arrive sovint d’entendre que l’on est « de mala jeia », « de mal rotllo », « de mala lluna » et j’en passe.

En France, nous avons l’expression « être un ours mal léché » pour qualifier quelqu'un de grossier et qui ne veut pas être en société. Pour la mauvaise humeur on peut « s’être levé du mauvais pied », « être mal luné » o encara « de mauvais poil ».