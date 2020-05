Parlem Català du 07 mai 2020

Bon dia bona gent

J’ai toujours été fasciné per la rapidesa de certaines choses. Non pas que je sois un fou du volant, loin de là, mais un colis qui peut être expédié en un dia, je trouve cela fabuleux.

Avui en dia, on peut rejoindre le Japon en més o menys dotze hores alors que nos ancêtres devaient faire un viatge de plusieurs semaines. Une photographie és visible instantanément et il est possible de la partager aussi subitement de l’altre costat del planeta.

Que ce soit le voyage, le commerce o la comunicació, tot es fa en un pim-pam.

Cette expression, peu traduisible, est cependant très utilisée en Catalogne. Elle signifie « anar de pressa » (aller vite). Je la trouve extrêmement intéressante car « pim-pam » est en fait une onomatopée illustrant el soroll que font nos mains quand on les époussette (action qui ne prend pas beaucoup de temps, vous en conviendrez).

Il y a, com ho podeu imaginar, un grand nombre de synonymes et de nuances : « com un llamp » (comme un éclair), « com un cavall a la posta » (comme un cheval de poste), « com un llebre » (comme un lièvre) o encara « com un coet » (comme une fusée).

En français, nous avons bien évidemment toutes les expressions contenant el mot éclair « en un éclair », « rapide comme l’éclair » mais aussi la fameuse « en trois coups de cuiller à pot ».