Parlem Català du 09 avril 2020

Dans le parlem català du vendredi 3 avril 2020, il a été dit que « bufar i fer ampolles » (souffler et faire des bouteilles) rimait avec facilité. J’aimerais rendre justice, avui, au métier de souffleur de verre qui n’a rien d’évident.

Il faut, sense cap dubte, des années d’apprentissage pour parvenir à réaliser ne serait-ce qu’un petit objet, alors pour confectionner des œuvres d’arts telles que l’on peut en admirer à Palau del vidre, cal ser un gat vell.

Cette expression peut se traduire littéralement par « être un vieux chat ». Qualifier una persona de gat vell revient à dire qu’elle a beaucoup d’expérience et de l’aisance dans ce qu’elle fait (ou bien dans la vie en général).

On peut facilement imaginer que les vieux félins ne tombent pas aussi vite dans les pièges que les insouciants chatons.

La ruse et l’adresse légendaires dels gats font d’eux les parfaites images de l’expérience prise avec l’âge.

En français, nous avons l’expression « être un vieux loup de mer » faisant référence aux marins qui, isolés de leurs familles durant de longues périodes, vont s’endurcir et revenir expérimentés. Un peu à l’image, que l’on se faisait autrefois, dels llops solitaris.