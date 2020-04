Parlem Català du 10 avril 2020

Bon dia bona gent

C’est bien dommage, cette année je ne pourrai pas faire les bougnettes (o bunyols). Vous savez ces petites pâtisseries que l’on confectionne à Pâques i que son tradicionalment perfumades à la fleur d’oranger, en Roussillon, ou à l’anis, de l’altre costat dels pirineus. Ben segur, je pourrais essayer de les préparer en confinement mais je pense n’avoir ni la paciència ni le savoir-faire !

Et puis, tot l’interès de la démarche c’est bien la fête familiale qui s’en suit avec les parents, les frères, les germanes i tota la pesca !

Littéralement, on peut traduire cette expression par « […] et toute la pêche » et cela fait référence à tout ce qui accompagne, en temps normal, une chose (o una persona) que l’on cite.

Encore un exemple : « Il ont fait una gran festa pour le nouvel an avec champagne, musica i tota la pesca. C’est un raccourci du langage quotidien utilisé pour éviter de trop longues énumérations, trop détaillées et trop fastidieuses.

En français, nous préférons utilitzar le latin « […] et cætera » (souvent abrégé en « etc. ») mais il nous arrive aussi d’emprunter à l’italien « tutti quanti » ce que l’on pourrait traduire par « tout le reste ».