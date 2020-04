Parlem Català du 13 avril 2020

Bon dia bona gent

Voilà bientôt un mois que nous sommes « assignés à résidence » pour le plus grand bonheur dels ocells, des autres animaux non-domestiques et de certains de nos jeunes amis qui font l’école à la maison. Dans l’attente d’una data de fi (que l’on espère proche), il faut s’armer de patience.

L’occasion de lire, apprendre, jugar amb la família, appeler tous ces gens avec qui on ne parle pas assez i perquè pas, regarder la grande confinade sur Facebook en direct à 17h ou en replay.

En bref, tenez bon et comme on dit la paciència és la mare de la ciència.

Littéralement, on peut traduire ce proverbe, rempli de savoir, par « la patience est la mère de la science ».

Cette phrase nous apprend que celui ou celle qui fait preuve de patience est le ou la plus sage. Et que, c’est quand nous sommes mis à l’épreuve que nous voyons qui sont les plus raisonnables d’entre-nous.

En français, nous avons la très ressemblante expression « patience est mère de toutes les vertus ».

Il y a une autre explication pour ce proverbe et elle loue la vertu de la persévérance. Il en faut une grande dose à ceux qui veulent entreprendre et réussir.

En ce sens, ce dernier est à relier avec l’expression « petit à petit l’oiseau fait son nid ».