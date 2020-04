Parlem Català du 14 avril 2020

Bon dia bona gent

Je me souviens il n’y a pas si longtemps qu’une amie me demandait consells. Elle était en train de rechercher la voiture de ses rêves (sans dépasser son budget) i per fer això elle scrutait la moindre petite annonce, guettait les sites de venta entre particuliers, comparait les carrosseries, s’entrainait a la negociació et avait même commencé à mettre sous de costat en vue de son prochain achat. Elle y était presque, hésitant entre une toute petite voiture jaune pale (pratique pour se garer) et une élégante berline (plus spacieuse), elle avait pourtant oublié un petit detall : son inscription à l’auto-école !

Je crois que l’escriure li ha fet perdre el llegir.

Cette longue expression peut se traduire, littéralement, par « l’écriture lui a fait oublier la lecture » i s’utilitza quand on pense qu’une personne fait passer les choses secondaires avant les coses qui semble être plus importantes ou urgentes pour lui ou elle.

Expression très colloquiale mais poc lògica à bien y réfléchir, l’apprentissage de l’écriture ne faisant pas, bien au contraire, oublier la lecture.

En catalan podem a vegades sentir la même phrase mais avec deux mots inversés : « el llegir et farà perdre l’escriure ».

En français, même si ce n’est pas un équivalent parfait, on pourrait relier l’expression avec « Courir plusieurs lièvres à la fois ».