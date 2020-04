Parlem Català du 15 avril 2020

Bon dia bona gent

J’ai une vue dégagée sur une petite partie de notre belle vila de Perpinyà. Depuis ma fenêtre, je peux constater les allées et venues des badauds qui, en temps normal, affluent quand le soleil brille.

En ce moment, c’est moins le cas, et d’autant plus une fois la nuit tombé, couvre-feu oblige.

Malgrat tot, il m’arrive de voir, après 20h, des gens s’aventurer a fora ! Pourtant, tothom sap qu’il faut, pour éviter à tout le monde de gros ennuis, rester bien au chaud a casa. Hi ha gent que no mira prim.

Littéralement, cette drôle d’expression pourrait se traduire par « ne pas avoir le regard fin » et elle désigne un individu peu scrupuleux, sans vergogne et/ou peu précautionneux.

En revanche, « mirar prim » (avoir le regard fin) définira tout l’inverse, quelqu’un qui est très subtil, scrupuleux dans ses actes.

En français, on peut dire « sans vergogne » (mot transparent en catalan « vergonya » que l’on traduit par honte). Il y a d’ailleurs une expression qui reprend ces mots : « être sans honte ni vergogne ».

Bona gent si voleu mirar prim quedeu-vos a casa !