Parlem Català du 16 avril 2020

Il y a quelques mois de ça, je m’étais rendu au supermarché. Tout se déroulait com previst, j’alliais efficacité, vitesse i precisió dans la réalisation de les meves compres. Il faut dire que j’étais, com sempre, un peu pressé, alors plus le temps avançait, plus j’accélérais la cadence, passant de rayons en rayons de la fruita au fromage, dels iogurts aux farines.

C’était sans compter sur le goût prononcé des professionnels de la distribution pour les structures pyramidales…

Il y avait, comme dans un de ces films américains, une haute pile de boîtes de conserves contenant una sopa de tomate et toujours comme dans un de ces films américains, j’ai trouvé le moyen d’enfoncer mon caddie dedans.

Le château de soupe s’est effondré dans un fracas assourdissant… m’ha sabut molt greu.

« saber greu » est une expression employée cada dia et même plusieurs fois par jour. Traduite très littéralement elle n’a pas beaucoup de sens (« savoir grave ») mais cela nous met sur une piste, nous utilisons l’expression quand quelque chose nous paraît grave.

Les catalans emploient l’expression pour déplorer una situació (passée ou à venir) qui ne leur convient pas, qui les attriste où qu’ils redoutent. Ils peuvent també l’utiliser pour amorcer des excuses, reconnaissant, de ce fait, leur implication dans une situation desagradable.

En français, nous pouvons utiliser l’expression « cela me fend le cœur », on peut aussi dire que l’on est « écœuré » ou tout simplement que l’on s’en veut d’avoir provoqué un incident fâcheux.