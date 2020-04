Parlem Català du 17 avril 2020

Bon dia bona gent

Je ne sais pas pour vous mais moi, quand je cherche quelcom j’en ai pour des heures ! C’est comme ça, je m’y suis fait amb el temps, je ne trouve jamais rien. Ce qui est sûr, c’est que je n’aurais pas pu faire archéologue i això je le sais depuis tot petit.

Molt sovint, quand on me demandait d’aller cerca una cosa je me révélais bien peu efficace dans cette entreprise, passant de pièces en pièces, soulevant les meubles, obrint calaixos et tournant, finalement, un peu en rond.

C’est en général au bout de quelques minutes que ma mère arrivait et trouvait l’objet en question, sous mon nez, et plus rapidement que un llamp en me lançant « nen, no trobaries aigua a mar !».

Cette expression m’a toujours fait rire (il faut tout de même faire preuve d’auto-dérision pour cela) et littéralement, nous pourrions la traduire par « tu ne trouverais pas de l’eau dans la mer ». Com us ho podeu imaginar elle insinue qu’une personne n’est pas très eixerida, mais bien spécialement dans le cas où elle doit chercher quelque chose. Il est difficile, vous en conviendrez, de ne pas trouver de l’eau dans la mer.

Les variantes sont nombreuses : « No veure un bou a tres passes » (ne pas voir un bœuf à trois pieds), « Tenir palla a l’ull » (avoir de la paille dans l’œil) et il arrive même parfois d’entendre « no veure-hi més enllà del nas » ce qui pourrait se traduire par « ne pas voir plus loin que le bout de son nez », expression qui n’a pas du tout el mateix sentit en français.

En français, justement on peut parfois entendre « rater un éléphant (ou une vache) dans un couloir ». Ce qui, en fonction du contexte peut se dire à quelqu’un qui ne trouve jamais rien ou bien qui vise très mal (avec un projectile).