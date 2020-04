Parlem Català du 1er avril 2020

Bon dia bona gent

On s’est tous déjà retrouvé dans une situation délicate. Ces moments que l’on aimerait zapper d’un coup de télécommande, balayer d’un revers de la mà.

Je me souviens d’un jour où, de petit, j’avais ramené une note plus que passable à la maison. Dans un éclair de génie, ou de panique j’avais décidé d’amagar-la dans ma poche et de l’oublier aussitôt. Il ne fallut pas plus d’un jour pour que mes parents tombent dessus et me lancent « ja has begut oli !».

"Beure oli"est une expression bien répandue chez les catalans et elle pourrait se traduire par « boire de l’huile ». Cela signifie que l’on se retrouve dins una situació très désavantageuse, poc agradable, de laquelle on ne peut pas s’échapper i ben sovint (mais pas toujours) dont on est responsable.

Selon certaines sources l’expression aurait pour origine l’inquisition qui, de son temps, aurait utilisé l’huile molt calenta pour obtenir aveux et confessions. Mais cette explication fait encore débat.

En français, nous avons l’expression "être dans le pétrin", là où personne no vol anar mis à part nos chers boulangers qui y passent bien volontiers des heures.