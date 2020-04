Parlem Català du 20 avril 2020

Bon dia bona gent

Cela nous arrive a totes i a tots, ne nous le cachons pas : rencontrer quelqu’un qui parle beaucoup. Une personne qui, malgré son apparente envie de partager, rapproche plus son discours du monologue que de la discussió.

Ce sont des situations délicates car, que nous ayons envie de xarrar o no, la personne en face nous laisse si peu de temps de paroles que nous n’arrivons même pas à dire que l’on est pressé i que hem de marxar.

Pour ma part, la politesse m’impose de ne couper la parole qu’en cas d’extrême urgence, alors hem deixo omplir el cap.

Ce proverbe pourrait se traduire par « [se faire] remplir la tête » et image bien ces situations lors desquelles notre pauvre cerveau se fait emplir par un munt d’informacions, si bien que l’on arriverait presque à saturation, lorsqu’une connaissance, per exemple, vous tient la jambe depuis un moment et qu’elle parle un poc massa (souvent sans le faire exprès).

Il y a une variante encore plus utilisée : le verbe « marejar » (du nom mareig qui pourrait se traduire par nauséeux). On l’entend souvent quand une troupe de nins i nines fait un peu trop de vacarme ou qu’un de ces enfants est un peu trop insistant au sujet de son quatre heures.

Il y a également une nuance que l’on entend souvent : le verbe atabalar. Il s’utilise pour qualifier l’étourdissement momentané provocat par un bruit trop grand ou une quantité d’information trop importante. Un chien espantat par un feu d’artifice ou une personne à qui l’on pose trop de questions seran atabalats.

En français, on entend souvent « avoir la tête comme un tambour » expression qui, je trouve, colle parfaitement avec le message que l’on veut faire passer dans ces moments-là.