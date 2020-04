Parlem Català du 21 avil 2020

Bon dia bona gent

J’ai entendu que, malgré le tsunami de consells, d’informations, de mises en garde, de restrictions et de sanctions qui a déferlé sur nous des del principi de ce confinement, un coiffeur avait tout de même ouvert pour recevoir des clients, désireux d’être tout de même un peu présentables et enfin pouvoir se regarder dans le miroir.

Les auteurs du fait ont tous été verbalisés, clients comme coiffeur i tots ont dû rentrer chez eux, com tothom !

Això ja passa la taca d’oli !

Littéralement, passar la taca d’oli peut se traduire par « passer la tâche d’huile ». Le verbe "passer" aquí, est utilisé pour signifier une action plus grave, més greu que una taca d’oli. L’expression est donc à prendre en ce sens : une tâche d’huile est très embêtante mais ce que tu as fait là est bien plus grave !

Oralement, on entend assez rarement cette expression, dans la rue. Les catalans préféreront utiliser une version simplifiée, raccourcie et plus colloquiale : passar-se. Il se dira donc d’une personne qui exagère ou qui va trop loin que s’ha passat.

En français les expressions équivalentes sont légions. Nous avons « dépasser les bornes », « franchir les limites », « pousser le bouchon un peu trop loin », pour n’en citer que trois.