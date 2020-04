Parlem Català du 22 avril 2020

Bon dia bona gent

L’autre jour, je me suis acheté una cafetera à l’italienne. « Tu verras », m’a-t-on dit, « c’est simple com bon dia et ce sera deliciós ».

Ce qu’on ne m’avait pas dit c’est que faire un bon café ce n’est pas si évident que cela. De primer, il faut choisir un bon café, le doser com cal, bien gérer el foc, ne pas attendre trop longtemps ni pas assez. Sinon c’est la catastrophe, vous vous retrouvez avec un cafè cremat, trop acide ou trop fort !

Ce n’est pas si simple quan anem a les palpentes.

Littéralement, cette expression peut se traduire par « aller à tâtons ». Tâtonner, c’est le fait de tocar les objets autours de nous, quand nous sommes plongés dans le noir, pour pouvoir avancer sans les bousculer.

Au sens figuré, c’est le fait d’exécuter una acció sans trop savoir ce que l’on fait, sans s’être preparat au préalable o bé sans avoir toutes les informations nécessaires.

Vous aurez reconnu le verbe « palpar » (palper) dans le mot « palpentes » et « tâter » dans le mot « tâtons ».

En français, il arrive parfois d’entendre l’expression « aller à l’aveuglette » ou bien la nuance (que l’on à tous entendu lors de notre scolarité) « aller au talent » !