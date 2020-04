Parlem Català du 23 avril 2020

Bon dia bona gent

Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours us parlava d’une de mes amies qui avait mis la charrue avant les bœufs, en achetant sa voiture abans de passar son permis de conduire. Après avoir réglé tots els detalls avec son assurance, pris deux ou trois selfies au volant, netejat le véhicule de fond en comble et fait le plein à l’aide d’un bidon de gasolina, elle se mit en quête d’une auto-école. Elle se mit donc à faire le tour de la vila, toujours à pied, mais aucune des écoles ne pouvait lui proposer une formation « accelerada » comme elle l’avait planifié afin de conduire son bolide au plus vite. Résultat des courses, elle tentera sa chance dans tres mesos au plus tôt. Crec que ha sigut dur de rosegar.

Littéralement, l’expression dur de rosegar peut se traduire par « dur à ronger ». Le mot « dur » est ici, ben segur, synonyme de difficile.

L’expression renvoie à ces os que l’on donne a vegada als gossos et dont ils se délectent. Un os trop dur sera, par conséquent, massa difícil a rosegar et donc suscitera frustration et déception de la part de la pobra bestia.

Il se peut que la phrase soit utilisée pour décrire une action à la réalisation trop ardue : Tu veux gravir le Canigou sans chaussures ? Això és un os massa dur de rosegar !

En français, nous avons un équivalent, une image de la vie quotidienne : « la pilule a du mal à passer ».