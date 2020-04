Parlem Català du 24 avril 2020

Bon dia bona gent

En cette période d’enfermement, certains ont changé leurs habitudes, i és normal, de trouver un nouveau rythme quan no vivim més (ou presque plus) en société.

Certains confondent le jour et la nuit, d’autres week-end i setmana, et d’autres encore bousculent l’horaire habituel des repas. Peut-être avez-vous gardé vos us et coutumes d’avant le confinement, o pot ser pas. En tout cas, pour ma part, je me sens libre de dîner ou souper à l’heure où se présente la faim (et c’est plutôt agréable). Et même s’il est conseillé de garder le tempo en termes de nourriture il m’arrive souvent de faire un petit écart i de matar el cuc entre deux repas.

Literalment « matar el cuc » peut se traduire par « tuer le ver » et signifie, simplement, que l’on grignote quelque chose. Bien que l’expression puisse être utilitzada pour qualifier un repas, elle est plus souvent employée pour parler des petites escapades que l’on fait dans nos frigos, entre els àpats.

Son origine remonte au moyen-âge, où le ver était assimilé aux épidémies i a les malalties. On conseillait au gens de manger un peu i de beure un got d’alcool fort (que l’on consomme aujourd’hui avec modération) pour venir à bout du parasite.

On entend parfois également les phrases « enganyar la gana » (tromper la faim) o encara « Fer una queixalada » (faire une morsure).

En français, nous entendons parfois « casser la croute » ou « casser la graine ».