Parlem Català du 27 mars 2020

Bon dia bona gent

En ces moments particuliers il faut ben segur aller de l’avant. Et si le temps se fait long, que vous vous ennuyez un poc a casa, n’hésitez pas à jeter un œil sur votre journal des sorties spécial confinement.

En tot cas il ne faut céder ni à la panique ni au désespoir i cal fer el cor fort.

Cette très jolie expression peut être traduite literalment par “avoir le cœur fort”. Comme el nostre cor est le centre de nos émotions, il faut bien le muscler, et donc le rendre ben fort, pour ne pas être pas affecté plus qu’il ne le faut per les males noticies de la vida.

Fer el cor fort c’est affronter avec courage et fermeté els moments difícils o desagradables.

En français, on entend souvent l’expression « il faut serrer les dents » quand on se dirige vers una activitat qui ne s’annonce pas vraiment agradable.

Nous avons aussi le proverbe “Prendre le pire avec le meilleur” per tots aquells qui voient le verre à moitié plein.

Et enfin, nous avons en français cette troisième phrase pot ser plus raccord avec la situation : Qui ne se lasse point, lasse l'adversité.