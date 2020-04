Parlem Català du 29 avril 2020

Bon dia bona gent

A tous ceux qui ont profité du confinement per aprendre un instrument, je vous conseille de vous accrocher ! Al principi, bien placer ses doigts sur una guitarra ou sur un piano n’est pas una cosa fàcil. Surtout que, face a la frustració, il est vite arrivé de desanimar-se.

Per continuar et avancer efficacement il y a bien une solution : Sentez la passió monter en vous et ne lâchez rien, votre travail va porter ces fruits… mais pas tout de suite.

Maîtriser un instrument, cela peut prendre anys i panys.

Literalment, cette expression, très courante dans l’aire linguistique catalane, pourrait se traduire par « des années et des serrures ». Étrange n’est-ce pas ? Il y a une explication !

L’expression originelle est « Anys i afanys », ce qui veut dire « des années et des efforts », molt més lògic però bien plus difficile à prononcer. Poc a poc le mot « afanys » s’est transformé en « panys » pour des raisons de confort et d’esthétique.

En français, on peut dire que quelque chose dure « des années et des années », « des siècles », plus familièrement « des plombes » ou même plus précisément « 107 ans » durée présumée de la construcció de la cathédrale Notre-Dame de Paris.