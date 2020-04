Parlem Català du 30 avril 2020

Bon dia bona gent

Après plus de 40 jours à rester la plupart du temps assis, he decidit d’aller faire (accompagné de mon attestation dûment remplie) un poc de course à pied.

Je me suis donc préparé, habillé sportivement del cap jusqu’au pied, et me suis mis en marxa, en petites foulées, en direction de ma destination, un kilomètre més lluny.

Me sentant pousser des ailes et trouvant un second souffle inattendu j’ai accéléré el pas. Grave erreur, j’ai été présomptueux. Une fois rentré a casa, je me suis lavé les mains i he caigut rodó !

Littéralement, « caure rodó » peut se traduire par « tomber rond ». Cela peut signifier dos coses.

S’endormir subitement à cause d’un excès de fatigue. En français, nous pouvons parfois entendre « tomber de fatigue ». Ou bien s’évanouir, desmaiar-se. En sachant qu’il existe des variantes comme « perdre els sentits » (perdre les sens) o encara « perdre els esperits » (perdre ses esprits).

En français, on dit d’ailleurs que l’on « retrouve ses esprit » quand on se réveille après être « tombé dans les pommes », ce qui signifie avoir fait un malaise.