Parlem català du 31 mars 2020

Bon dia bona gent

Une volonté de fer vaut molt sovint mieux que tous les moyens matériels que l’on peut mettre en œuvre. La volonté nous fait soulever muntanyes et accomplir des choses fantàstiques ! Qui n’a jamais lu ou entendu le récit d’un héros, humble mais rempli de bona voluntat réussir là ou son rival (sovint beaucoup plus puissant) échoue par manque de conviction ou par orgueil.

Sempre fa més qui vol que qui pot.

Littéralement cette expression peut se traduire par « Celui qui veut fait toujours plus que celui qui peut ». Même si le fait de vouloir ardemment une chose ne nous l’assure pas, és veritat que de mettre toutes les chances de notre côté nous en approche. C’est comme ça, et les plus vaillantes i valents d’entre nous le savent très bien !

Cela me fait penser au cas de Madam C.J. Walker une entrepreneuse afro-américaine qui, dans les années 1910 va crear un véritable empire dans la cosmétique i això contre vents et marées.

En français, estic segur que chacun de nous a déjà entendu la célèbre phrase : “Quand on veut on peut”.