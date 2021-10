On part en rando avec l'association Cadoles et Meurgers à 2 pas de Dijon !

L'association Cadoles et Meurgers est basée à Hauteville-lès-Dijon et maintient le patrimoine "pierres sèches" en bon état autour de Dijon. France Bleu Bourgogne vous emmène en balade à la rencontre de ces passionnés d'histoire et à la découverte des fameuses cabiotes !