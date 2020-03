Partez à la découverte des secrets de l'Alsace avec l'Espace Ressources Sàmmle

La chronique de Pierre vous emmène dans l'immense médiathèque du site Sàmmle, dont le but est de collecter et valoriser le patrimoine oral de l'Alsace.

Le site de Sàmmle.

La page Facebook de l'Espace Ressources Sàmmle.

Le site de l'Office pour la Langue et la Culture d'Alsace et de Moselle.

Pierre : Sàmmle esch wichti, mànchi sàmmle Gald, ànderi sàmmle Kanntnisse, momentàn kenne e bessel Ordùng in Ìhri Sàmmlùnge màche, Ìhr hàn Zitt, ùn wann Ìhr làngi Zitt hàn, gìbt’s d’r interessànte Sitt Sàmmle punkt org, wie d'elsassischi Mùndarte und Menschlichi Kanntnisse vom Elsàss sàmmelt. S'Projakt esch in 2008 gebore, do hinte stackt nàtirli Sproochàmt Elsàss Mosel, s'OLCA. ehr ware verschiedeni Gebiete ùff dem Sitt finde : Dànz im Elsàss, in Video, ja dess müess mer filme, schonscht versteht mer nix, pràwìere’s emol d’heim, s’ìsch eu Sport. D'tràditionnelli àrweitskanntnisse, eu, wie mer e bstemmter Kretzelstichpunkt naaijt, wie mer e Sàddel noch Elsassischi àrt bachelt ?

Dìss senn so Àrte Tütoriàle: d'hauptsàch esch net dàss ehr e Ochs driiwe kenne, Ìhr derfe sowieso nìt nüss f’r’s ze pràwiere, àwer dàss ehr wesse wie's freijer esch gsenn, dàss ehr wesse wàs es do im Lànd freijer gann het! Ehr ware eu viel Litt traffe, Litt wie ebs in ehri Zitt erlaabt hàn. Mànchi redde nàtirli vom Kreij, ànderi vom Laawe im Fald, d'ànderi von de religiösi un Fàmili tràditione. Es gebt emmer ebs drüss ze lehre, un fer àlli, dann es esch uff elsassisch, àwer met franzeesischi Untertitel. No kenne's àlli lase, no kenne àlli verstehn wàs es in dem Lànd gebt, met d’r Sprooch, un met d’r Kültür.

S'esch àlles in Kàtegorie klàssiert, d'Berüefe vom Bari, d'Berüefe vom Tààl, vom Holz, vom Iise, von d'r Kùnscht, ja d'Naaijere zem Beispiel, do gebt’s eu noch Erinnerunge vom Kreij, es gebt gànzi Theàterschteckle, Dokümentàre ewer Schrifschteller, so wie de Profasser Matzen, unter ànderem, un Elsassischi Märle un Legande, e volli Konferanz vom Gérard Leser im Elssasische Musée von Strossbori, e Konferanz ewer d'Tràdition von de Hochzitt un d'Lieb im Elsàss, s’senn nùmme Beispiele, dess àlles un noch viel mehr ware n'ehr ùff'm Sitt sammle punkt org finde.

Cette démarche est le fruit d'une collaboration des acteurs associatifs, culturels et institutionnels de la région débutée en 2008. Elle se fonde sur la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (PCI) de l'UNESCO de 2003.