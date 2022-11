Partir plus loin que tout ce que vous connaissez, vous êtes tenté ? Cap sur la préhistoire!

AVENET Pascal hemis.fr Hemis via AFP

"Saviez-vous qu’au troisième millénaire avant notre ère, le sud de la Touraine abritait l’un des plus grands sites de taille de silex d’Europe occidentale, dont les productions s’exportaient au-delà des frontières actuelles de la France ?". C'est l'une des nombreuses choses que l'on découvre dans ce superbe musée consacré à la préhistoire. Et s'il est ouvert à la visite en ce moment, il faut aussi en profiter grâce aux activités pour les enfants (et les grands) qui ne manquent pas pour ces vacances!

Faire du feu comme Cro-Magnon (dès 9 ans), Atelier-conte et modelage sur le thème du mammouth (dès 4 ans), Maniement des sagaies et propulseurs comme un véritable Cro-Magnon (dès 9 ans), Dessin au silex d’un animal préhistorique comme un artiste Cro-Magnon (dès 6 ans), Jouer au paléoanthropologue grâce aux moulages d’étranges crânes et identifier les humains de la Préhistoire (dès 9 ans)...chaque jour une activité étonnante!

Faire du feu comme Cro-Magnon © Getty - Lars Johansson/EyeEm

Informations et réservation au 02 47 94 90 20 et sur la site du Musée de la préhistoire du Grand-Pressigny . Tarifs de 05 à 06€ pour l’entrée au Musée.