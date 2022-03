Parution d'un livre sur le centenaire de l'école d'architecture de Strasbourg

Réécoutez Pierre vous parler d'architecture Copier

Voici un ouvrage réalisé à l’occasion d’un centenaire, celui de l’école d’architecture de Strasbourg, créée en 1921. Enfin, plutôt l’ENSAS, l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg, ça claque un peu plus. Elle est située boulevard du Président Wilson, à côté des Halles.

Ce livre interroge l’empreinte de l’école dans le développement architectural et urbain de l’Alsace depuis sa fondation, en éclairant les trajectoires des architectes, enseignants et élèves, leurs projets et réalisations.

Et il y a eu du beau monde qui est passé par là, beaucoup de styles, aussi, de l’introduction de l’Art déco à celle des tendances contemporaines, en passant par les reconstructions d’après guerres, la construction des grands ensembles et des équipements publics ou religieux, se fait jour une modernité attentive aux paysages locaux.

Cette production révèle des effets de générations liés aux grands bâtisseurs portés à la tête de l’école et de ses ateliers. En parallèle, les dessins des élèves dévoilent une véritable recherche graphique, plastique et théorique qui exploite les potentialités du terrain local.

Ce livre de 144 pages, 200 illustrations, 24 x 29 cm, est publié avec le soutien de l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg et la direction régionale des affaires culturelles du Grand Est.

Il est au prix de 22€, mais si vous vous décidez avant le 10 mars, demain, vous pouvez l’acquérir en souscription au prix de 19 euros. Les auteurs Gauthier Bolle, Amandine Diener et Nicolas Lefort présenteront leur livre mercredi 16 mars à 17h à la librairie Kléber de Strasbourg. Cet ouvrage accompagne également l’exposition organisée du 14 mars au 13 juillet 2022 aux Archives de la Ville et de l’Eurométropole.

Le lien pour la souscription jusqu'au 10 mars sur le site de l'éditeur.