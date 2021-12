Pas de Noël sans berger

Les bergers apparaissent chaque mois de décembre lorsque nos foyers, nos rues et nos églises voient fleurir des crèches. Mais à travers les saintes écritures aucune scène ne rassemble bergers, rois mages, âne et bœuf.

Les bergers sont mentionnés dans l’évangile selon Saint Luc, les Rois Mages par Saint Mathieu (chez qui ils ne sont en vérité ni roi, ni trois). Âne et bœuf sont quant à eux présents dans des évangiles apocryphes, c'est-à-dire des évangiles rejetés par l’Eglise. De tout cela, générations après générations, les communautés de croyants ont fait leur miel. Ainsi la crèche de Noël (du francisque "krippia" la mangeoire) relève bien plus d'une pratique populaire que d'un dogme officiel.

Le berger est un messager ?

Certes, le christianisme est riche de référence au berger : l’analogie entre le pâtre et Jésus lui aussi gardien de son troupeau, l’expression “brebis égarée", le terme “pasteur” chez les protestants… Mais focalisons-nous sur les mots de Saint Luc. Mettons de côté allusions et métaphores et demandons-nous qui est le berger de Saint Luc? Tout simplement un être qui descend de la montagne après avoir vu un message dans le ciel et qui répand l'annonce de la naissance du Christ au monde.

Cela rappellera volontiers aux Basques un certain charbonnier : Olentzero. La figure du berger est ainsi semblable à de nombreux personnages mythiques qui peuplent la fin de l’année. Ce triptyque narratif “message dans le ciel + descente de la montagne + annonce d’une bonne nouvelle” est un schéma récurrent dans beaucoup de cultures avant même la diffusion du christianisme. D'ailleurs le berger est un messager en soi. Il est comme le colporteur ou le saltimbanques, celui qui de par sa profession est amené à traverser des régions et à transmettre des nouvelles. Une figure dont on comprend le succès dans nos pays qui furent, pendant des siècles, essentiellement ruraux.

Un homme enveloppé d’un certain mystère

Il est absent aux yeux de ces contemporains une partie de l’année. Il s'éclipse au début d’une saison et est de retour à la fin d’une autre. Il est ainsi un marqueur du cycle des saisons.

Il ne sème ni ne récolte et vit d’une activité antérieure à l’agriculture.

Il vit seul, le plus souvent en montagne, espace mystérieux peuplé par des êtres mythologiques d’avant l'arrivée du Christ. Le berger est en prise directe avec une nature propice à tous les fantasmes, un monde qu'il est le seul à fréquenter.

Il est libre et semble échapper au contrôle social. Une fois dans la montagne, la communauté villageoise n'a plus de prise sur lui. Cela peut expliquer, en partie, les rotations des montées en estives dans le système du cayolar souletin. A trop rester loin du village, le contrôle social pourrait se dissoudre.

Il y a tout un arrière-fond culturel et mythique dans la figure du berger qui a ainsi sa place dans cette parenthèse mystérieuse qui suit le solstice. En témoignent les pastorales provençales, héritières du théâtre liturgique médiéval. Plus proche de nous les pastorales souletines, aujourd’hui théâtre profane joué à la belle saison, en sont également des lointaines cousines.

Jacques Brel ne s’y était pas trompé en chantant que les bergers étaient “comme Noël, Noël et ses trésors, qui s'arrêtaient chez nous aux équinoxes d'or"