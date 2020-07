Passeport de l’été 2020 : Dans la fraîcheur de l’Aven d’Orgnac, Grand site de France

L’image se suffit à elle-même : dans la première salle de l’Aven d’Orgnac, un terrain de football pourrait tenir. Et en hauteur, on pourrait y installer un immeuble de 12 étages. Ce sont des perspectives que seule une visite peut aider à apprécier, et qui rend la découverte du lieu si impressionnante. En plus des dimensions, l’écoulement de l’eau calcaire pendant des milliers d’années a produit de superbes concrétions, comme d’énormes stalagmites et des « draperies ».

La grotte elle-même n’a jamais été habitée par l’homme, mais de nombreux vestiges préhistoriques ont été retrouvés dans la région. Une cité de la préhistoire, installée sur le site même de l’Aven d’Orgnac, permet de voir certains de ces vestiges et découvrir la vie quotidienne de nos ancêtres.

Concrétions calcaires de type "draperies". - Mathieu Dupouy

Pendant la visite, il vous faudra descendre 700 marches pour traverser les 3 salles, avant de remonter en ascenceur. - Ludovic Frémondière.