Passeport de l’été 2020 : Un goût de Moyen-Âge avec la tour de Crest

C’est un donjon comme on savait les faire au Moyen-Âge : des murs de 3 mètres d’épaisseur, d’énormes poutres, des escaliers et des charpentes en chêne, une immense réserve d’eau pour tenir un siège interminable, et quelques rares et étroites fenêtres dont certaines font office de meurtrières.

La Tour de Crest, plus haut donjon médiéval de France, c’est 900 ans d’histoire, depuis l’édifice défensif jusqu’au site touristique en passant par la prison d’état sous l’ancien régime. C’est aussi une vue imprenable sur la vallée de la Drôme, sur la terrasse supérieure, et un coin de fraîcheur pendant les grosses chaleurs de l’été.

La tour des Crest est le plus haut donjon médiéval de France avec 52 mètres de hauteur. © Radio France - A.W.

D'abord conçue comme une place forte, la tour de Crest a été ensuite utilisée comme prison à partir du XVIIe siècle. © Radio France - A.W.