Patrimoine : des étudiantes d'Orléans s'investissent pour la restauration d'un tableau

Trois étudiantes orléanaises s'investissent pour sauver un tableau de l'église Saint-Vincent. Depuis le début de l’année scolaire, ces étudiantes en Master 1 de droit public à l’Université d’Orléans se sont lancées dans le concours « Le Plus Grand Musée de France » encadré par la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français.

Cette campagne étudiante vise à faire sortir de l'ombre des œuvres artistiques, des trésors du patrimoine, souvent cachés et méconnus, présents dans chaque commune de France. C'est aussi un moyen de contribuer à leur restauration grâce à une campagne de mécénat.

Gros plan du tableau - DR

Un projet local

Les étudiantes, Solenn Kérouédan, Camille Vilaud et Violette Samson veulent restaurer ce tableau représentant Sainte-Christine de Tyr de l'église Saint-Vincent, à côté du parc Pasteur. Même si on ne connaît pas son auteur, les étudiantes soupçonnent qu'il est Orléanais. C'est ce qui les a poussé à choisir ce tableau pour le sauver et lui rendre son éclat.

L'objectif du projet est de trouver une œuvre d'art dans la Région qui nécessite une restauration. Pour Solenn, "le tableau a un gros potentiel". Au-delà de la restauration et du projet, l'intérêt est aussi dans la transmission explique Camille. "L'objectif est de favoriser l'accès du public au patrimoine culturel local et de l'impliquer dans cette démarche de restauration."

Un patrimoine à conserver

Car ce tableau sur toile (190cm x 122cm) du 19e siècle représentant Sainte-Christine de Tyr serait lié à l'histoire d'Orléans. "Nous sommes quasiment certains que c'est un artiste Orléanais car c'est une commande pour une chapelle au sein de l'église _Saint-Vincent_. C'est une œuvre qui possède un vrai potentiel de restauration et en même temps nous sommes sur du patrimoine culturel local propre à Orléans" poursuit Camille.

Les trois étudiantes en charge du projet - DR

Mais avant d'être exposé au Musée des Beaux-Arts puis à l'église Saint-Vincent d'Orléans, les étudiantes récoltent de l’argent afin de financer sa restauration. Le tableau est actuellement dans les réserves du musée en attendant de récolter suffisamment d'argent pour lui rendre ses couleurs. Et qui sait si la restauration ne permettra pas de découvrir la véritable identité du peintre.

Une cagnotte est disponible pour soutenir le projet orléanais du tableau Sainte-Christine de l'église Saint-Vincent. La contribution est déductible des impôts.