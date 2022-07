Pau l’été : prenez le temps de voir la ville autrement !

Vous connaissez sûrement la carapace de tortue le berceau légendaire d’Henri 4 à voir au château de Pau. Moins l’histoire de la famille d’Henri 4 qui a modernisé la ville ? Ou beaucoup plus récemment, Pau et le Street Art. Des visites guidées pour une nouvelle perspective sur la ville

L’incontournable visite du château de Pau vous l’avez peut-être faites à l’occasion de sorties scolaires ou avec vos enfants. Mais savez-vous qu’il y a plein de choses à découvrir sur Henri 4 en dehors du château ? Gabrielle Doucinet qui est guide conférencière pour la ville de Pau classée ville d’art et d’histoire vous propose d’en savoir un peu plus sur « La Saga Henri 4 ». On découvre le temps qu’il a passé ici mais surtout on apprend à mieux connaître sa famille. Ses grands-parents, ses parents, Jeanne D’Albret ou encore sa petite sœur Catherine de Bourbon qui a contribué à moderniser la ville en étant régente du Béarn. En résumé, en suivant cette visite vous découvrirez l’impact de la famille Bourbon sur la ville de Pau.

Des visites insolites du patrimoine sont possibles à Pau suivant vos goûts

Une découverte insolite du patrimoine de la Cité Royale avec Pau Pyrénées Tourisme et la Mission Ville d’Art et d’Histoire de la Ville de Pau ! Chaque visite de 2 heures aborde un aspect spécifique de la riche histoire qui fait l’identité et le patrimoine palois. Par exemple, Pau et le Street vous emmène de la fresque de la Sernam en passant par l’atelier ambulant, partez à la recherche des Space invaders et autres créations urbaines et contemporaines qui permettent de visiter Pau sous un jour nouveau. Il existe aussi une visite sur « les hôtels particuliers de la rue Joffre ». La rue Joffre est un lieu qui cache bien des trésors…Ses hôtels particuliers des 17ème et 18ème siècles illustrent le faste de la ville parlementaire d’Ancien Régime. Ou encore la visite « Au fil des jardins ». Du jardin du château au Parc Beaumont, la « ville-jardin » possède un patrimoine arboré qui témoigne de son identité au fil des siècles. Des endroits où se ressourcer en cas de fortes chaleurs !