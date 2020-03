Pays Basque français et espagnol : la onzième journée des grottes le 15 mars

La 11ème journée des grottes est organisée ce dimanche 15 mars. Une initiative du groupe "Lurpéa" qui réunit huit des plus beaux sites souterrains du Pays Basque français, espagnol et navarrais. Des sites aussi différents les uns que les autres.

Les grottes regroupées dans "Lurpea" :

Sare (Iparalde)

Zugarramurdi (Navarre)

Urdax (Navarre)

Isturitz-Oxocelhaya (Iparalde)

Pozalagua (Biscaye) - Oñati-Arrikutz

Ekainberri (à Zestoa près de Saint Sébastien)

Mendukilo (Navarre)

Apprendre à se connaitre

"Le but c'est d'apprendre à se connaitre et puis _combattre l'idée de dire, parce que le visiteur a vu une grotte on connait toutes les grottes_. Et donc, par rapport à ça, on a essayé de se mobiliser, de se dire quelles sont tes spécificités, quelles sont tes particularités et essayons de travailler en matière de communication pour dire : va dans cette grotte parce que l'accent va plus être mis sur la préhistoire, va dans cette grotte à Pozalagua parce que tu vas voir une formation géologique qui est extraordinaire avec les "excentriques", viens voir les grottes de Sare parce que nous, la langue, la mythologie, c'est quelque chose d'important mais aussi tout l'aspect site d'habitat et donc le déplacement des populations. Tout ça a permis de nous connaitre et ensuite de fédérer aussi certains moyens parce qu'aujourd'hui on est chacun encore à faire notre propre document de présentation. Et je dirais, la prochaine étape surement sera un dépliant commun"

Le programme détaillé du 15 mars dans les huit grottes

Le 15 mars sera à la fois le jour des grottes et dans les grottes Isturitz et Oxocelhaya et marquera le début de la saison pour ce haut-lieu de la préhistoire.

Ce 15 mars, les huit grottes proposeront chacune des tarifs réduits et des animations spécifiques. Le détail du programme, grotte par grotte et en trois langues est disponible ici (et ci-dessous) :