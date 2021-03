Pedagugia... di Ghjacumu Fusina

Ùn feremu micca l’inghjulia à i rispunsevuli naziunali di ramentà una dopu à l’altra tutte e tappe di a detta strategia, da i gesti cutidiani utili, e maschere, eppo e cunfinere, sin’à a situazione d’oghje cù l’inziritura prumessa à tutti…anziani è più giovani.

U fattu si stà, ch’omu a volga o nò, chì fiaschi ci ne hè statu parechji, cuntradizzioni, mancanze, speranze vane è avà ch’è no eramu guasi ghjunti à figuracci a luce in un orizonte sempre foscu, eccu ch’ella ci hè torna una gattiva manofra in fatti appuntu di inziriture.

Ci si devianu mette tutti, da l’ospidali à i lochi adatti cumunali o altri, offerti à l’operazioni, da l’infirmieri à ogni persunale di a salute, da e farmacie à i duttori civili, tutti si devianu mette in ballu attempu da cumbatte stu colpu in veru contr’à a pandemia è i so varianti periculosi !

Ma sentu ch’elle ci sò state torna sgalapatezze di decisione, o di capiscitura, o d’infurmazione, o di vuluntà, o d’amministrazione cullettiva…Via, ci hè torna qualcosa ch’ùn viaghja in stu paese, chì pare diventatu trà l’ultimi d’Auropa pè a manera di fà o pè l’efficenza di i risultati.

Li manca sempre o u tempu, o l’attrazzi, o l’auturità, o a ghjente necessaria, è sempre, à mè mi pare, una pedagugia seria, chjara è netta per tutti, chì senza quella ùn s’avanzerà micca.

Ghjacumu Fusina