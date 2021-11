Pénélope Dénicia, une soprano passionnée

Pénélope Dénicia a 24 ans lorsqu’elle quitte pour la première fois sa ville natale, Puebla au Mexique. Elle arrive alors à Bordeaux et ne quittera plus le sol français. Douze ans plus tard, devenue limougeaude, elle au micro des Limousins du Bout du Monde...