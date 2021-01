Penseri è speranze

Ciò chì s’hè passatu ste poche settimane in Auropa dà di sicuru à riflette : per indettu, in certi paesi vicini chì passavanu per mudelli d’urganizazione suciale ci hè vulsutu à rifà i conti è à piglià misure torna chì e prime sole ùn bastavanu più… pè tene testa à u Covid19.