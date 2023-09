PERPIGNAN - Le Café Vienne, l'esprit des brasseries parisiennes à la sauce catalane

On a l'impression qu'il a toujours été là sur cette belle place Arago avec sa terrasse à l'ombre des palmiers et des magnolias. Bienvenue au Café Vienne où l'on s'installe en compagnie du patron Camille Otero et de ses invités, Pierre Sablé, champion de marathon à 88 ans et Cathy Sisqueille qui nous fait déguster les vins du Château de Rey à Canet, écoutez !

ⓘ Publicité

loading

Camille Otero, Cathy Sisqueille et Pierre sablé devant les vitraux du Vienne © Radio France - David Rochier

Une longue histoire

Cela fait 32 ans que Camille Otero a créé le Café Vienne à Perpignan. Une adresse incontournable pour tous les gourmands du département. "J'ai rien inventé, c'est une brasserie à la parisienne qui fonctionne 7 jours sur 7 en service continu". Le restaurant est installé dans un immeuble de 1902 où a été installé à l'époque le premier ascenseur de la ville de Perpignan.

Le chef Olivier Ernoult - Facebook Café Vienne

Camille Otero a baptisé son restaurant en souvenir de son grand père qui tenait lui aussi un Café Vienna à Madrid avant la guerre civile espagnole. On retrouve ses racines et ce petit supplément d'âme catalan notamment à la carte où figure un des plats emblématique du Café Vienne, le suquet de peix et les vins du Roussillon comme ceux du Château de Rey à Canet.

Prochain objectif pour Pierre Sablé, le marathon de Chicago © Radio France - David Rochier

Champion de marathon à 88 ans

Parmi les habitués, un sportif exceptionnel, Pierre Sablé. A 88 ans, il est toujours champion de marathon. Après New-York, Paris, ou Rome, il espére partir courrir celui de Chicago en s'entraînant chaque jour dans son mas de Boule d'Amont. Il nous dévoile quelques-uns de ses secrets de jeunesse, écoutez !

P

ce lieu en hommage à la