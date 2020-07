Perpignan: une sculpture monumentale de Calder taguée et anonyme

La sculpture "Broken wings", les ailes brisées en français, a été créée en 1967 par le sculpteur américain Alexandre Calder, une figure majeure de l'histoire de l'art contemporain. Estimée à plusieurs millions d'euros, la sculpture recouverte de tags et dépourvue de plaque explicative, reste largement méconnue du grand public.

Un artiste très côté sur le marché de l'Art international

Connu pour ses célèbres mobiles en métal et exposé dans les plus grands musées du monde, l'artiste aujourd'hui disparu avait réalisé cette structure monumentale de 3 m sur 4 en hommage à l'écrivain Antoine de Saint-Exupéry à l'occasion de l'inauguration du collège qui porte son nom dans le quartier du Moulin à vent à Perpignan où l'oeuvre est installée depuis plus de 50 ans.

Pour l'anecdote, une sculpture de Calder similaire à celle de Perpignan a récemment été adjugée prés de 5 millions d'euros lors d'une vente aux enchères internationale menée par le cabinet Artcurial!

Le cri d'alarme d'un galeriste perpignanais

Juchée sur son socle de béton face à l'entrée du collège, la sculpture géométrique en métal, recouverte de tags et dépourvue de plaque explicative ou d'éclairage nocturne passe largement inaperçue dans le paysage urbain et ne suscite guère d'intérêt chez les passants du quartier.

Une situation totalement aberrante pour le galeriste perpignanais Clément Cividino: "Cette oeuvre majeure est aujourd'hui en piteux état. Elle n'est pas suffisamment protégée ni mise en valeur, et c'est une honte pour la ville de Perpignan et le département. Calder est un immense artiste exposé dans le monde entier et pourtant on ne fait rien! Le tourisme culturel existe, il faut valoriser ce patrimoine du XXeme siècle qui est aujourd'hui méprisé et donner enfin à cette sculpture l'exposition qu'elle mérite."

Un déménagement impossible?

Une requête qui pourrait porter ses fruits: alerté, le conseil départemental des Pyrénées Orientales va réfléchir à une meilleure mise en valeur de cette sculpture monumentale dessinée par Calder. Mais sa présidente Hermeline Malherbe exclu de déplacer l'oeuvre sur un autre site: "Cette sculpture a été financée par le 1% artistique est elle est indissociable du collège Saint Saint-Exupéry auquelle elle appartient. Alexander Calder était très attaché au fait de rendre son art vivant et accessible à la jeunesse et les professeurs du collège se chargent de sensibiliser leurs élèves à cette oeuvre. Mais on va réfléchir à améliorer sa mise en valeur tout en la laissant visible au grand public".