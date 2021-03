Petite virée à AUXONNE !

Le Val de Saône nous accueille pour une balade bucolique et printanière. Petit tour d'horizon des "pauses culture" qu'on peut faire dans le centre-ville d'Auxonne !

La balade se déroule entre l'Office de Tourisme d'Auxonne et la CCAP - Communauté de Communes Auxonne-Pontailler Val de Saône... Florence Moussard, Vice-Présidente au Tourisme et Elise Brinon, Responsable au Tourisme pour la CCAP me guident !

Bienvenue à Auxonne ! Copier

L'Hôtel de la Ville à 2 pas de Notre-Dame d'Auxonne © Radio France - Caroline PAUL

Un patrimoine bâti et des vestiges militaire riches à Auxonne Copier

Florence Moussard, Vice-Présidente et Elise Brinon, Responsable au Tourisme à la CCAP © Radio France - Caroline PAUL

à Auxonne, pas mal d'activités sont possibles ! Copier

à l'entrée de la ville, les bords de Saône © Radio France - Caroline PAUL

autour d'Auxonne, quelques idées de visites Copier

Balades à pied, à vélo ou en canoë, tout est possible à Auxonne ! © Radio France - Caroline PAUL

des visites guidées ou pas, accessibles à tous, en mode culture ou nature ! Copier

La Porte vers la Franche Comté © Radio France - Caroline PAUL

