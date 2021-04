Petits meurtres à Aix-en-Provence - Port-Cros en 1886, île de quarantaine

Petits meurtres à Aix-en-Provence

Les visites guidées sont suspendues le temps de ce troisième confinement. Mais cela ne va pas empêcher Stéphanie Laux, guide aixoise pour "Les Flâneries / Les Escapades" de nous emmener, sur France Bleu Provence, sur les pas de terribles assassins : Georges Sarret, le marquis d'Entrecasteaux, ou encore Jean Meynier d'Oppède. Avant la reprise de la visite "Petits meurtres à Aix-en-Provence", récit d'affaires de meurtres et de massacres sanglants dans "Destination Provence".

Port-Cros en 1886, île de quarantaine

En 1886, des soldats malades et contagieux atteints du choléra débarquent par centaines sur l'île de Port-Cros, réquisitionnée comme île de quarantaine. En provenance du Tonkin en Asie du Sud-Est ainsi que de Madagascar, après des semaines de traversée éprouvantes, les voilà confinés, à attendre pour les uns la mort, et pour les autres de pouvoir quitter cette île qui n'a rien de la carte postale que l'on connaît aujourd'hui. Claire Paulhan, auteur de l'ouvrage "Port-Cros en 1886, île de quarantaine", nous raconte cet épisode qui fait écho à celui que nous connaissons depuis plus d'un an.

