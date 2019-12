PHOTOS - A la cathédrale Saint-Jean de Besançon, les travaux du clocher sont presque finis

Besançon, France

Le gros des travaux du clocher de la cathédrale Saint-Jean de Besançon est bientôt terminé. Depuis deux ans, des entreprises franc-comtoises rénovent le monument historique, le prototype du clocher comtois.

La cathédrale Saint-Jean de Besançon et son clocher en travaux en décembre 2019 © Radio France - Marianne Naquet

Les ouvriers ont donc refait la charpente, la toiture et du coup bien sûr la fameuse croix. 30 mètres de cubes de pierres de taille de Chailluz ont été utilisées pour remplacer les pierres abîmées de la façade ouest, le côté le plus abîmé de la cathédrale. C'est le plus exposé aux intempéries.

Les tuiles, de six nuances différentes, ont toutes été faites à la main © Radio France - Marianne Naquet

Les tuiles ont été faites dans une entreprise du Rhône. Avant, en cuivre, elles avaient verdi : désormais, elles seront brillantes et vernies.

Les 60 mètres d'échafaudages du clocher de la cathédrale Saint-Jean de Besançon © Radio France - Marianne Naquet

La croix a également été restaurée. Quand les ouvriers l'ont enlevée, ils ont trouvé des traces de dorure. Les architectes et les conservateurs des Monuments historiques ont longuement hésité avant de la redorer, car elle était devenue noire à cause de l'usure.

Les ouvriers qui ont rénové le globe de la croix de la cathédrale Saint-Jean à Besançon © Radio France - Marianne Naquet

Ils ont finalement décidé de lui remettre de la dorure. Il reste le socle à terminer.

La croix dorée de Saint-Jean en décembre 2019 © Radio France - Marianne Naquet

Ce chantier titanesque est estimé à deux millions d'euros. Il est entièrement financé par l'Etat et supervisé par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté. La fin des travaux est prévue pour mai 2020.

Les ouvriers travaillent depuis deux ans sur le clocher de la cathédrale Saint-Jean de Besançon © Radio France - Marianne Naquet

A 60 mètres de haut, la vue sur Besançon est vertigineuse.