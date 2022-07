PHOTOS : Bienvenue à Mont de Marsan, préfecture des Landes

Surnommée « la Ville aux Trois Rivières », Mont-de-Marsan s'établit au confluent de deux rivières, le Midou et la Douze, qui se rejoignent au centre-ville pour en former une troisième: la Midouze. La ville est située au sud du plus grand massif forestier d'Europe Occidentale. Venez donc la visiter !