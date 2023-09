PHOTOS - Ciboure : l'ancien couvent des Récollets a été inauguré, après deux ans de travaux

La rénovation est enfin terminée et elle a été célébrée à l'occasion pour la 40è édition des Journées du patrimoine. L'ancien couvent des Récollets de Ciboure date du XVIIè siècle. Il a été inauguré ce vendredi 15 septembre, en présence de toutes les collectivités qui ont participé au financement. Les travaux ont duré deux ans et coûté 7,5 millions d'euros, dont plus d'un million d'euros abondé par l'État, 800.000 euros apportés conjointement par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des Pyrénées-Atlantiques, la Fondation du patrimoine finance à hauteur de 80.000 euros, le reste étant à la charge des deux communes.

Des peintures et inscription murales ont été découvertes pendant les travaux. © Radio France - Yvan Plantey

"Le monument était complètement à l'abandon"

"Tout a été refait", assure d'emblée le maire de Ciboure, Eneko Aldana-Douat. Il explique que "le monument était complètement à l'abandon. La toiture et les murs étaient à reprendre. On a même fait des découvertes de fresques qui datent du XVIIè siècle". L'élu indique que le but de la rénovation de cet édifice de 1.500 m² est d'en faire aussi un outil pédagogique à destination de tous.

"Le cloître avait été morcelé. C'est-à-dire aménagé par les bureaux des douanes au XIXè siècle, les grandes arcades avaient été murées. On retrouve à présent le grand cloître qui distribue les ailes de cet ancien couvent", précise Rémi Desalbres, l'architecte en charge de la rénovation.

Inauguré mais il ne sera ouvert que dans quelques semaines

Vous pouvez visiter gratuitement l'ancien couvent des Récollets ce week-end à l'occasion des journées du patrimoine : samedi et dimanche de 10h à 13h et 14 à 18h. Il faut en profiter car c'est gratuit avant qu'il ne ferme pour rouvrir définitivement dans quelques semaines. La date sera annoncée ultérieurement mais ce que l'on sait, c'est que l'entrée sera payante.

Le cloître de l'ancien couvent des Récollets a, lui aussi, été réhabilité. © Radio France - Yvan Plantey