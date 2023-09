PHOTOS - Journées du patrimoine : l'hôtel de Bourrouilhan de St-Sever ouvre ses portes pour la première fois

Pour la première fois de son histoire, et dans le cadre des journées du patrimoine, l 'hôtel de Bourrouilhan de Saint-Sever ouvre ses portes au public. Il s'agit de la plus ancienne maison de la ville, qui, chose rare, appartient à la même famille depuis le Moyen-Âge. Cette grande bâtisse, dans le cœur historique de Saint-Sever, est bien connue des habitants, mais nécessitait de très importants travaux. Elle a d'ailleurs bénéficié de la mission du patrimoine portée par Stéphane Bern .

La façade restaurée de l'hôtel de Bourrouilhan, à St-Sever (Landes). - Flore Valette

La deuxième tranche des travaux étant terminée, l'hôtel de Bourrouilhan a donc pu accueillir ses tout premiers visiteurs, afin de leur faire découvrir la tour d'escalier, avec son escalier en colimaçon et sa magnifique charpente en bois restaurée, en présence des artisans qui ont œuvré à sa renaissance. "C'est très émouvant de se dire qu'on prend la suite", explique Caroline Richard, l'une des héritières de cette maison. "On a l'impression qu'elle n'est pas complètement à nous et je pense que beaucoup sont contents de voir enfin ce qu'il y a derrière ces murs."

La vue de la tour de l'escalier de l'hôtel de Bourrouilhan à St-Sever (Landes). - Flore Valette

Les artisans qui ont travaillé à la restauration de l'hôtel de Bourrouilhan accueillent le public. - Flore Valette

Une prochaine tranche de travaux est prévue fin 2023 ou début 2024, avec la rénovation des remparts et de la tour de défense. Les propriétaires espèrent donc que cette partie de l'hôtel de Bourrouilhan pourra être ouverte au public aux prochains journées du patrimoine. Il est en tout cas à nouveau ouvert à la visite ce dimanche 17 septembre, de 14h à 17h, dans le cadre des journées du patrimoine.