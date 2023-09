PHOTOS - La chapelle Notre Dame de la Course landaise lauréate de la fondation du patrimoine

L'an dernier, la commune de Bascons avait envoyé le dossier deux jours en retard et le projet n'avait pas été retenu. Cette année cela a été fait dans les temps et la chapelle Notre Dame de la Course landaise a même été retenue, ce lundi 4 septembre, parmi les 100 monuments lauréats de la Fondation du patrimoine. À la fin de l'année, elle recevra un don, issu du loto du patrimoine, dont la commune ne connaît pas encore le montant.

Les enduits et la peinture sont à refaire. © Radio France - Manon Claverie

Les intempéries ont provoqué des infiltrations d'eau, à tel point qu'une partie du plafond s'effondre dans la chapelle. © Radio France - Manon Claverie

Une architecte estime le montant des travaux nécessaires à 180 000 euros. Il faut dire que des infiltrations d'eau ont eu raison de la peinture et du plafond de cet édifice du XVe siècle, devenu en 1970 le temple de la course landaise. Il faut également revoir toute l'installation électrique du bâtiment et rénover la façade extérieure. En parallèle, la commune a lancé une campagne de mécénat auprès de la population. Si vous voulez participer financièrement à la rénovation de la chapelle, vous pouvez vous rapprocher de la mairie de Bascons.

Notre Dame de la Course landaise vient en aide à un coursayre blessé. © Radio France - Manon Claverie

L'autel repose sur des cornes de vaches. © Radio France - Manon Claverie

Un écarteur sur le vitrail de la chapelle. © Radio France - Manon Claverie