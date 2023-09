PHOTOS - La Montagne Pelée et les pitons du nord de la Martinique classés au patrimoine mondial de l'Unesco

Les volcans et forêts de la Montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique viennent d'être classés au patrimoine mondial de l'Unesco.

"Un moment historique pour la Martinique", voilà comment a réagi le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, à l'annonce du classement de la Montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique au patrimoine mondial de l'Unesco , ce samedi. La montagne Pelée et les pitons du nord recouvrent 13.980 hectares de superficie, soit 12% du territoire martiniquais.

L'Unesco a souligné l'importance de cet écosystème où vivent des espèces menacées sur le plan mondial, comme l’allobate de la Martinique (Allobates chalcopis), la couleuvre couresse (Erythrolamprus cursor) et l’oriole de Martinique (Icterus bonana), une espèce endémique.

Un outil puissant de conservation

Ce classement "représente un outil puissant et précieux de conservation mais c'est aussi l'expression d'une identité écologique", a ajouté Serge Letchimy. De son côté, le quai d'Orsay s'est félicité de cette décision, "une reconnaissance de la valeur universelle du patrimoine naturel martiniquais, qui se distingue par sa géologie et sa biodiversité exceptionnelles" et constitue "un signal fort en faveur de la préservation de la biodiversité".

Avec cette inscription, la Martinique acquiert son troisième label Unesco en deux ans, après celui de réserve de biosphère et celui décerné pour "les bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine immatériel" concernant la yole ronde, une embarcation traditionnelle. Le parc naturel de la Martinique estime que cela "pourrait augmenter le nombre de visiteurs de 30 à 40%" sur l'île.

L'éruption de la montagne Pelée, le 8 mai 1902, avait provoqué la mort de près de 28.000 personnes. Cent-vingt-et-un an après son explosion, le volcan, toujours actif, reste sous surveillance permanente.

EN IMAGES - La faune et la flore endémique des volcans et forêts de la montagne Pelée

Un bulime multifascié, Drymaeus multifasciatus - Unesco - R. Delannoye

Continuum forestier entre Le Prêcheur et Grand'Rivière, vue du canal de la Dominique. - Unesco - DEAL Martinique

Morne Lorrain - Unesco - J.B. Barret / DEAL Martinique

Matoutou falaise, Caribena versicolor - Unesco - D. Chiquet

Les volcans et forêts de la Montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique viennent d'être classés au patrimoine mondial de l'Unesco. - Unesco - J.B. Barret / DEAL Martinique

Allobate de Martinique, Allobates chalcopis - Unesco - Maël DEWYNTER

Morne Jacob - Unesco - J.B. Barret / DEAL Martinique

Miconia martinicensis - Unesco - Guillaume VISCARDI / Conservatoire botanique national de Martinique