PHOTOS : Les 5 atouts de Saint-Vincent de Tyrosse

Saint-Vincent-de-Tyrosse joue depuis ses origines un rôle d’escale et de carrefour. Plus qu’un simple lieu de passage, la ville est aujourd’hui un véritable pôle d’attraction situé dans le sud-ouest des Landes. Son marché, ses arènes et son cinéma et son bois valent le détour.

En empruntant l'axe Dax / Bayonne par la nationale, vous traversez automatiquement Saint-Vincent-de-Tyrosse. Dotée avec son agglomération d'une population de 16000 habitants, la commune du sud-ouest des Landes possède de nombreuses richesses. Nous en avons sélectionné cinq d'entre elles.

Le marché hebdomadaire, qui se tient chaque samedi de 8h à 13h place du Foirail, la place historique des marchés tyrossais, est exceptionnellement délocalisé sous les magnifiques platanes du parc des Arènes en juillet et août. Un joli marché à découvrir !

Marché de Tyrosse - mairie de Tyrosse

Les Arènes - Lieu de rassemblement estival par excellence, les Arènes Marcel Dangou récemment rénovées sont l'un des bâtiments historiques emblématiques de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Outre des concerts et spectacles (le spectacle "Landes émotions" , véritable vitrine de la richesse des traditions landaises, y est présenté chaque année en août), les arènes tyrossaises ont su conserver leur identité de place taurine avec un rendez-vous organisé chaque année le dimanche des fêtes locales en juillet.

les arènes de Tyrosse - mairie de Tyrosse

Le "Cinéma Grand Écran"- Un cinéma associatif de 287 places situé en plein cœur de ville à proximité des bars et restaurants pour passer une agréable soirée. Des bénévoles aux petits soins et une programmation très éclectique - exigeante pour les adeptes de films classés "Art et essai", grand public ou familiale avec des ciné-goûters - font de ce cinéma chaleureux un lieu agréable de sortie hors des foules des villes plus importantes.

Le cinéma Grand Ecran à Tyrosse - mairie de Tyrosse

Le Bois de Fontaine - Un Espace Boisé Classé de 10 hectares, véritable "poumon vert" de Saint-Vincent-de-Tyrosse à 5 minutes du centre-ville. Il est remarquable à plus d’un titre puisqu'il est vallonné, ombragé de chênes centenaires, traversé d'un joli un ruisseau au fond sableux et agrémenté de sentiers aménagés.

Le bois de Fontaine à Tyrosse - mairie de Tyrosse

Le développement de l'éco-pâturage - A l'extrémité du Bois de Fontaine, la Ville a développé un éco-pâturage en partenariat avec l'association d'utilité sociale Agri-Renfort. Une dizaine de brebis et leurs jeunes de l'année occupent et entretiennent une prairie ombragée pour le plus grand bonheur des riverains et promeneurs.