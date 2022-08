PHOTOS : Les 5 lieux emblématiques à voir à Dax

Sous préfecture des Landes, Dax est une cité thermale réputée qui mérite le détour ! Elle a obtenu le Label « Ville et Pays d’art et d’histoire » et entre ainsi dans le club très prestigieux des 190 territoires labellisés par le Ministère de la Culture. Découvrez les 5 lieux incontournables de Dax.