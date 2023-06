PHOTOS - Les pavillons des dégustations à Bordeaux fête le vin 2023

Jusqu'au dimanche 25 juin, direction les quais de Bordeaux pour explorer et savourer la riche variété des vins de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine. Bordeaux Fête le Vin vous invite à parcourir sa Route des Vins avec plus de 80 appellations représentées sur les rives de la Garonne. Munissez-vous de votre pass dégustation et partez à la découverte des viticulteurs et des négociants regroupés dans 7 pavillons dédiés aux différentes appellations, où vous attendent des vins blancs, rouges, rosés, clairets ou même des crémants. 2 autres espaces sont également sur les quais de Bordeaux : Mouton-Cadet et l'école des vins de Bordeaux. Une balade "avec modération" !

En images, retrouvez le programme des pavillons de l'édition 2023 de Bordeaux fête le vin :

ⓘ Publicité

Les vins frais de Bordeaux, : blanc sec, blanc doux, crémant rosé et clairet © Radio France - Frédéric Fleurot

Bordeaux et Bordeaux supérieur rouge © Radio France - Frédéric Fleurot

Graves et Sauternes © Radio France - Frédéric Fleurot

Saint-Emilion, Pomerol et Fronsac © Radio France - Frédéric Fleurot

Côtes de Bourg, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux, Blaye, Cadillac, Sainte Foy, Francs, Castillon © Radio France - Frédéric Fleurot

Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis en Médoc, Listrac-Médoc, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe © Radio France - Fréderic Fleurot

Vins de Nouvelle-Aquitaine © Radio France - Frédéric Fleurot

Mouton Cadet © Radio France - Frédéric Fleurot

L'école du vin de Bordeaux © Radio France - Frédéric Fleurot