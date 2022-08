PHOTOS : Seignosse : L'authenticité entre nature et océan

Située entre océan et forêt, Seignosse possède de multiples atouts touristiques : 4 plages, une réserve naturelle, des pistes cyclables, des lieux culturels et la liste n'est pas exhaustive ! En été, la population atteint plus de 50000 habitants, soit environ 10 fois plus que le restant de l'année.

Seignosse est une commune du littoral sud des landes qui s'étend sur plus de 35 km2. Elle possède de nombreuses richesses. Vous avez bien sûr le bourg, avec sa mairie, construite en 1913 par un entrepreneur d'Arcachon et son fronton pour la pelote basque. Et à 5 km de là, la station balnéaire classée de Seignosse Océan, telle qu'on la nomme depuis 2009. Elle comporte un parc aquatique, Atlantic Park, le plus grand des Landes, ainsi que 4 plages surveillées qui s'étendent sur 6 km : la plage des casernes , la plage du Penon, la plage des Bourdaines, et la plage des Estagnots. La station comprend aussi de nombreux commerces, campings, villages de vacances et un golf 18 trous de 70 hectares.

Atlantic park seignosse © Radio France

Seignosse est un lieu très prisé pour le surf. Avec Biarritz et Hossegor, c' est un des lieux historiques de la naissance du surf en France (siège de la Fédération française de surf de 1977 à 1984). Les spots de surf sont aujourd'hui connus des surfeurs du monde entier. La commune compte une trentaine d'écoles de surf exerçant sur les vagues de Seignosse qui présentent une grande régularité pour l'apprentissage du surf.

Séance de surf à Seignosse © Radio France - Bernard Tessier

La commune dispose de la première Réserve Naturelle Nationale des Landes, espace classé par arrêté ministériel du 2 juillet 1974. Située à l'entrée du bourg, elle s'étend sur 52 hectares. Le Pavillon d'accueil de la réserve naturelle de l'étang noir offre aux visiteurs un parcours pédagogique, ainsi qu'une documentation complète et pédagogique sur la faune et la flore du site. Une passerelle de bois permet de pénétrer au cœur d'une végétation dense caractéristique des landes humides où se cachent de nombreuses espèces animales protégées. Au bout de la passerelle se trouve l'étang noir.

Réserve étang noir à Seignosse (Landes) © Radio France - B.Tessier

Le territoire de Seignosse est composé à 70 % de forêt. La forêt de pins des Landes est la plus vaste d'Europe, et, en 2022, cette forêt est soumise à rude épreuve avec différents incendies. 40 km de sentiers en forêt sont balisés sur la commune qui dispose de 20 km de voies cyclables dont La Vélodyssée, itinéraire qui longe le littoral français, de la Bretagne au Pays Basque.

La forêt vue de la dune à Seignosse © Radio France - Bernard Tessier

Sur le plan artistique et culturel, Seignosse dispose de la salle du Tube pouvant accueillir de 1200 à 2300 spectateurs suivant la configuration : Le Tube propose des spectacles de tous types, allant de la tête d’affiche au concert intimiste, en passant par des évènements extérieurs organisés sur les terrasses durant les beaux-jours. Et le maître mot du lieu est convivialité. Il faut dire que Le Tube est niché au pied de la dune et de la mythique plage des Bourdaines, l’espace se situe au sud de Seignosse, à 50 mètres de l’océan.